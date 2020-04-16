Волгоградский музей имени Машкова отметит свое 60-летие концертом в онлайн

Фото: Комитет культуры Волгоградской области

В рамках трансляции будет представлена программа «Музыка online», пишет volga-kaspiy.ru.

Волгоградский музей изобразительных искусств имени Ильи Машкова решил не откладывать из-за коронавируса празднования в честь своего юбилея. Видеопрограмма в рамках большого комплексного проекта «КартАРТин» будет представлена на официальном сайте галереи.

Пользователи смогут прослушать музыкальную импровизацию на темы произведений великих композиторов — Вивальди, Листа, Альбинони и многих других композиторов. Также им представят видеоинсталляцию первых экспонатов, поступивших в коллекцию музея из крупнейших собраний страны.

22 апреля в прямом эфире из выставочного зала музея Машкова прозвучит музыкальная программа «Широка страна моя родная». В нее вошли произведения советских авторов, в том числе джазовых композиций.