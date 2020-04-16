РГБ опубликовала серию интервью о современных библиотеках «Будем вместе онлайн»

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Эксклюзивные материалы ранее были доступны только для госслужащих в сфере культуры и муниципальных библиотек, сообщает сайт Минкультуры РФ.

Беседы с представителями Международной федерации библиотечных ассоциаций и учреждений (IFLA), снятых во время Всемирного библиотечного и информационного конгресса IFLA – 2019 в Афинах.

На сайте уже доступны интервью с президентом IFLA Кристин Маккензи, которая делится секретами успешной работы библиотек, с избранным президентом федерации Барбарой Лизон – о качествах, необходимых библиотекарю. Также размещены интервью с главным библиотекарем и архивистом Канады Лесли Виер и ментором проекта по созданию модельных муниципальных библиотек, президентом IFLA в 2017-2019 гг. Глорией Перес-Сальмерон.

На следующей неделе на сайте проекта «Библиотека нового поколения» появится интервью с директором Британской библиотеки Роли Китингом.