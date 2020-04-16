Минкультуры переводит в онлайн творческие испытания при приеме в вузы

16.04.2020
Фото: mkrf.ru
Подведомственные Минкультуры РФ учебные заведения проведут в 2020 году вступительные творческие испытания в онлайн-режиме по большинству направлений подготовки. Такое решение принято из-за пандемии коронавируса, говорится в обращении.
Сроки приема документов, проведение вступительных испытаний и их формат (очно или дистанционно) будут зависеть от сроков и формы проведения итоговой госаттестации.
По ряду направлений Минкультуры совместно с Министерством образования и науки РФ, а также ректорами творческих вузов изучает возможность дополнительных отборочных испытаний в очном режиме. Составляется также перечень направлений подготовки вузов, которым будет дано право проводить подобные испытания в условиях ограничений, определяются сроки экзаменов.