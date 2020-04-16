Минкультуры переводит в онлайн творческие испытания при приеме в вузы

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Об этом говорится в обращении министра культуры РФ Ольги Любимовой, опубликованном на сайте министерства.

Подведомственные Минкультуры РФ учебные заведения проведут в 2020 году вступительные творческие испытания в онлайн-режиме по большинству направлений подготовки. Такое решение принято из-за пандемии коронавируса, говорится в обращении.

Сроки приема документов, проведение вступительных испытаний и их формат (очно или дистанционно) будут зависеть от сроков и формы проведения итоговой госаттестации.

По ряду направлений Минкультуры совместно с Министерством образования и науки РФ, а также ректорами творческих вузов изучает возможность дополнительных отборочных испытаний в очном режиме. Составляется также перечень направлений подготовки вузов, которым будет дано право проводить подобные испытания в условиях ограничений, определяются сроки экзаменов.