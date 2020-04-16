Снимок с акций протеста в Судане назван фотографией года по версии World Press Photo

Фото: Instagram

Об этом сообщили в четверг организаторы конкурса.

Фотография носит название «Прямой голос». На ней молодой человек в свете фонарей от мобильных телефонов призывает к установлению гражданского правления в стране.

Снимок был сделан японским фотографом Ясуеси Тибой, работающим на Agence France-Presse, 19 июня 2019 года.

По словам автора изображения, это был единственный мирный массовый протест, на который ему удалось попасть во время поездки в страну. «Я почувствовал их непобедимую солидарность как тлеющие угли, которым суждено вспыхнуть вновь», – добавил он.

На победу в конкурсе претендовали шесть фотоснимков, один из которых принадлежит российскому участнику Никите Терешину. На его фотографии изображен предприниматель, убирающий в подсобку две противотанковые ракеты по окончании выставочного дня на Международной оборонной выставке IDEX-2019 в Абу-Даби 18 февраля прошлого года.