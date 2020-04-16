Открыт прием заявок на премию в области кино и литературы «Русский детектив»

Прием заявок продолжится до 15 мая, сообщает пресс-служба организаторов награды.

В состав жюри новой премии в области детективной и остросюжетной литературы и кино вошли писательница Александра Маринина и гендиректор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда.

Цель премии «Русский детектив» – поощрение деятелей литературы и кино за их достижения и вклад в развитие детективного жанра, повышение его статуса у литературного сообщества, привлечение читательского и общественного внимания к произведениям в жанрах «детектив» и «остросюжетная литература», отмечается в сообщении. Кроме того, премия должна помочь поиску и выявлению новых талантов – авторов произведений детективного жанра и остросюжетной литературы и кино.

Учредителем новой премии выступил телеканал «Русский детектив». В состав жюри также вошел японский писатель Содзи Симада.

Номинироваться на премию могут фильмы и книги, созданные в период с 17 апреля 2019 года по 14 апреля 2020 года. Длинный список награды сформирует экспертный совет, за произведения короткого списка проголосуют читатели. Всего десять номинаций, в том числе «Преступление и наказание - Детектив года», «Открытие года», «Автор года» и «Лучший фильм в жанре детектив».