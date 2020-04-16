После отмены карантина «Манеж» сделает всем медработникам бесплатный вход до конца года

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Возможность бесплатного посещения экспозиций будет предоставлена восстановления работы институций, сообщает пресс-служба ЦВЗ.

По словам директора Манежа Павла Пригары, настоящими героями среди нас сегодня стали врачи, которые ежедневно отдают все силы на борьбу с пандемией. «Мы верим, что их усилия и самоотверженная работа приведут к улучшению ситуации и все мы сможем вернуться к привычной жизни», – выразил он надежду.

Для «Манежа» будет честью видеть медицинских сотрудников среди своих гостей после карантина, отметил Пригора. «Мы также надеемся, что и другие художественные институции страны поддержат нашу инициативу», – добавил он.

Бесплатный доступ в выставочное пространство Манежа, а также в его филиал - Музей искусства Санкт-Петербурга XX-XXI вв. - будет предоставлен всем медицинским работникам России, вне зависимости от их специальности, профиля или стажа.