Российский фестиваль «Кинотавр» в Сочи перенесли на осень

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Сейчас организаторы продолжают работу над программой смотра, сообщили в пресс-службе фестиваля.

Фестиваль может пройти в этом году осенью, пока что можно лишь сказать, что в объявленные даты он не состоится. «О точных датах мы сообщим дополнительно», – говорится в сообщении.

Организаторы «Кинотавра» продолжают следить за ситуацией и выражают слова поддержки и благодарности врачам, медицинским работникам и всем, кто помогает спасать жизни людей. Кроме того, они обратились с призывом ко всем оставаться дома, чтобы уберечь от болезни себя и своих близких.

«Мы верим, что солидарность и ответственность помогут нам преодолеть этот кризис быстрее», – отмечается в обращении.