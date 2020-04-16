Российский фестиваль «Кинотавр» в Сочи перенесли на осень

Музеи, библиотеки, досуговые центры и филармония региона перевели работу в онлайн, сообщает сайт Мин...
Сейчас организаторы продолжают работу над программой смотра, сообщили в пресс-службе фестиваля.
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Музеи, библиотеки, досуговые центры и филармония региона перевели работу в онлайн, сообщает сайт Мин...
Сейчас организаторы продолжают работу над программой смотра, сообщили в пресс-службе фестиваля.
Ранее РСПП обратился к правительству с призывом поддержать креативную индустрию в условиях пандемии...
Премьера дилогии должна состояться в Александринке в следующем году, заявил худрук театра в соцсети ...
Короткий список премии «Национальный бестселлер» публикует ТАСС.
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В рамках проекта музей расскажет детям с особым развитием о природе, используя звуки и запахи, сообщ...
Смотр пройдет в онлайн с 15 по 20 июня, сообщает ТАСС.
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Об этом сообщил на пресс-конференции в ТАСС драматург Иван Вырыпаев.
16.04.2020
Фото: yugopolis.ru
Фестиваль может пройти в этом году осенью, пока что можно лишь сказать, что в объявленные даты он не состоится. «О точных датах мы сообщим дополнительно», – говорится в сообщении.
Организаторы «Кинотавра» продолжают следить за ситуацией и выражают слова поддержки и благодарности врачам, медицинским работникам и всем, кто помогает спасать жизни людей. Кроме того, они обратились с призывом ко всем оставаться дома, чтобы уберечь от болезни себя и своих близких.
«Мы верим, что солидарность и ответственность помогут нам преодолеть этот кризис быстрее», – отмечается в обращении.