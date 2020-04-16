Десять российских анимационных фильмов будут показаны на фестивале Анси во Франции

Фото : camping-lac-bleu.com

Смотр пройдет в онлайн с 15 по 20 июня, сообщает ТАСС.

Международный анимационный фестиваль каждое лето собирает на берегу озера Анси лучших художников-мультипликаторов из более чем 70 стран мира. В связи с пандемией коронавируса в этом году он пройдет в онлайн-формате, рассказали в оргкомитете смотра.

Ассоциация анимационного кино (ААК) России при поддержке Минкультуры РФ подготовит участие ведущих российских студий в Международном анимационном кинорынке MIFA, который традиционно пройдет в рамках французского фестиваля.

В этом году фестиваль в Анси должен был отметить свое 60-летие, но организаторы решили перенести официальную часть праздника на следующий год. По их словам, празднование 60-летия перенесут на 2021 год.

«Большая же часть лучшей анимации 2020 года будет доступна на платформе, которую мы сейчас разрабатываем», – рассказали организаторы смотра.