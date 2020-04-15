Куры и зайцы были священными животными жителей Британских островов в железном веке

Фрагмент древнеримской фрески из Помпей. Фото: bcacf.com

Об этом рассказали археологам ритуальные захоронения животных, пишет Heritagedaily .

В ходе раскопок выяснилось, что первые зайцы и цыплята были похоронены в отдельных могилах нетронутыми. Исследователи не нашли следов разрезания, что позволяет сделать вывод о том, что животных не употребляли в пищу, а захоронения носили религиозный характер.

Самый ранний из сохранившихся образцов костей зайца, найденных в Великобритании, датировали первым-вторым веком нашей эры. Радиоуглеродный анализ костей показал, что зайцы и цыплята были завезены сюда еще раньше, в эпоху железного века, между пятым и третьим веком до нашей эры.

Однако животных не употребляли в пищу вплоть до римского периода, начавшегося сотни лет спустя, когда оба этих вида животных начали выращивать на убой. После кризиса в 410 году куры и зайцы в Британии начали вымирать, и их особый статус на некоторое время вернулся, пишут ученые.