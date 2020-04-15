Скифы приручили соколов для охоты в IV веке до нашей эры – археологи

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Такие выводы позволило сделать изучение могильника в Елизаветовском-на-Дону, сообщает «Российская газета».

Таким образом, скифы Азово-Черноморского региона стали применять на охоте соколов, ястребов и других ловчих птиц на сто лет раньше жителей Македонии, пояснил изданию доктор исторических наук Сергей Лукьяшко.

В ходе раскопок в могильнике археологи нашли погребение мужчины вместе с соколом-балобаном. По их словам, подобный вид захоронения свидетельствует об особых отношениях между хищной птицей и ее хозяином.

«Скифы любили изoбражать хищных птиц на украшениях и предметах быта. Такoе oтнoшение к пернатoму требoвалo oбъяснения. Сoпoставив серию фактoв, я пришел к вывoду, чтo у скифoв существoвала oхoта с лoвчими птицами», – считает Сергей Лукьяшко.

В то же время известно, что древнейшие свидетельства охоты с ловчими птицами были найдены в Китае, они относятся к началу VII века до н.э. На Ближнем Востоке первые упоминания о соколиной охоте относятся к 668-626 годам до н. э., напоминает издание.