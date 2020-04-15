15.04.2020
Фото: north.eurasia.birds.watch
Таким образом, скифы Азово-Черноморского региона стали применять на охоте соколов, ястребов и других ловчих птиц на сто лет раньше жителей Македонии, пояснил изданию доктор исторических наук Сергей Лукьяшко.
В ходе раскопок в могильнике археологи нашли погребение мужчины вместе с соколом-балобаном. По их словам, подобный вид захоронения свидетельствует об особых отношениях между хищной птицей и ее хозяином.
«Скифы любили изoбражать хищных птиц на украшениях и предметах быта. Такoе oтнoшение к пернатoму требoвалo oбъяснения. Сoпoставив серию фактoв, я пришел к вывoду, чтo у скифoв существoвала oхoта с лoвчими птицами», – считает Сергей Лукьяшко.
В то же время известно, что древнейшие свидетельства охоты с ловчими птицами были найдены в Китае, они относятся к началу VII века до н.э. На Ближнем Востоке первые упоминания о соколиной охоте относятся к 668-626 годам до н. э., напоминает издание.