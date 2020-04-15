Премьера первых двух фильмов проекта «Дау» Хржановского состоялась в онлайн

Фото: film.web-stu.ru

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Этими картинами стали «Дау. Наташа» и «Дау. Дегенерация».

Первый фильм повествует о сотруднице буфета при научно-исследовательском институте, переживающей разочарование в жизни и в любви. В ее буфет приходят сотрудники, в том числе и французский ученый, питающий к Наташе особые чувства.

События фильма «Дау. Дегенерация» разворачиваются тоже на территории института спустя несколько лет. Картина продолжается шесть часов.

Хржановский работал над арт-проектом «Дау» более 10 лет. В основу сценария легли мемуары вдовы советского физика Льва Ландау и архивные материалы.