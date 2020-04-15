Премьера первых двух фильмов проекта «Дау» Хржановского состоялась в онлайн

В рамках проекта музей расскажет детям с особым развитием о природе, используя звуки и запахи, сообщ...
Смотр пройдет в онлайн с 15 по 20 июня, сообщает ТАСС.
Об этом рассказали археологам ритуальные захоронения животных, пишет Heritagedaily.
Такие выводы позволило сделать изучение могильника в Елизаветовском-на-Дону, сообщает «Российская га...
Ленты доступны на официальном сайте для зарегистрированных пользователей.
В рамках проекта музей расскажет детям с особым развитием о природе, используя звуки и запахи, сообщ...
Смотр пройдет в онлайн с 15 по 20 июня, сообщает ТАСС.
Об этом рассказали археологам ритуальные захоронения животных, пишет Heritagedaily.
Такие выводы позволило сделать изучение могильника в Елизаветовском-на-Дону, сообщает «Российская га...
Ленты доступны на официальном сайте для зарегистрированных пользователей.
Отчет об исследовании археологов опубликован в Anchorage Daily News.
Об этом сообщил на пресс-конференции в ТАСС драматург Иван Вырыпаев.
Об уникальном открытии, которое сделали археологи в Египте, рассказал портал Science Alert.
Об этом археологам рассказали аэрофотографии, сообщает The Sun.
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15.04.2020
Фото: film.web-stu.ru
Этими картинами стали «Дау. Наташа» и «Дау. Дегенерация».
Первый фильм повествует о сотруднице буфета при научно-исследовательском институте, переживающей разочарование в жизни и в любви. В ее буфет приходят сотрудники, в том числе и французский ученый, питающий к Наташе особые чувства.
События фильма «Дау. Дегенерация» разворачиваются тоже на территории института спустя несколько лет. Картина продолжается шесть часов.
Хржановский работал над арт-проектом «Дау» более 10 лет. В основу сценария легли мемуары вдовы советского физика Льва Ландау и архивные материалы.