На Аляске найдены пирамиды «мегаполиса» каменного века возрастом около 11 тысяч лет

Фото: National Park Service

Отчет об исследовании археологов опубликован в Anchorage Daily News.

В ходе исследования каменистого тундрового плато на западе хребта Брукса на Аляске археологи и климатологи нашли сотни остатков домов. Неподалеку от них были найдены каменные пирамиды.

Изучив обширное пространство между реками Колвилл и Ноатак, ученые выяснили, что в древности здесь существовали крупные поселения, несмотря на экстремальные погодные условия Аляски.

В числе сотен найденных остатков жилищ были обнаружены кольцевые фундаменты для куполообразных домов иглу, ямы для хранения продуктов, кремневое сырье и отходы производства каменных орудий труда. Также были найдены пирамидально сложенные груды камней, не такие огромные, как пирамиды Египта, но зато вдвое древнее их.

По мнению ученых, эти пирамиды служили в древности ловушками, на которые люди загоняли северных оленей карибу. Кроме них, они также охотились на водоплавающую птицу и зубров, а также ловили рыбу и собирали ягоды, считает археолог Джефф Расич из Службы национальных парков.

Несмотря на сложные климатические условия, эта местность, по мнению ученых, всегда была богата пищей. Климатический антирекорд был зафиксирован здесь 21 февраля 2013 года, когда температура воздуха опустилась до минус 43 градусов по Цельсию, а ветер дул со скоростью около 87 км/ч, пишет «Российская газета».