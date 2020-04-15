Создатели Стоунхенджа использовали принцип конструктора Lego

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Об этом археологам рассказали аэрофотографии, сообщает The Sun.

Сотрудники организации «Британское наследие» изучили снимки мегалитов, из которых состоит знаменитый неолитический комплекс – сарсенов. В результате были обнаружены детали, ранее ускользавшие от внимания ученых.

Как выяснилось, на поверхности каменных плит были выпуклости и ямки явно искусственного происхождения. По мнению экспертов, благодаря этим рельефным деталям камни более плотно прилегали друг к другу.

Как считают специалисты, древние строители использовали этот метод по аналогии современного конструктора Lego, вставляя выпуклость одной плиты в отверстие другой. Такой же подход используют и современные мастера, например, в деревообрабатывающей промышленности.