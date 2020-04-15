Музей у подножия египетских пирамид опубликовал цикл виртуальных экскурсий

Фото: flipboard.com

Об этом сообщило Министерство туризма и археологии Египта.

В настоящее время Большой египетский музей в Гизе (Grand Egyptian Museum) находится в состоянии завершения строительства, которое началось 15 лет назад. Открытие планировалось на лето 2020 года, но официальная дата пока не была озвучена.

Музей в Гизе уже сейчас считается самым большим в мире собранием артефактов одной цивилизации. На площади в 90 тысяч квадратных метров разместились десятки тысяч экспонатов Древнего Египта.

В их числе отдельный зал сокровищ гробницы фараона Тутанхамона, детский музей, реставрационные лаборатории и мастерские, центр для конференций, кафе, рестораны и парки.

Опубликованная ознакомительная видеозапись показывает панораму территории комплекса и реставрационные мастерские, в которых идет работа над сокровищами гробницы Тутанхамона. В музее собрана коллекция из более чем пяти тысяч экспонатов, которые были найдены в гробнице, многие из них будут показаны впервые, говорится в сообщении.