Квинтет Бутмана выступит на всемирном джазовом онлайн-концерте

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Выступление состоится 16 апреля, сообщила пресс-служба музыканта.

Гала-концерт Worldwide Concert for Our Culture организован американским объединением «Джаз в Линкольн-центре». Вследствие ограничений из-за пандемии коронавируса мероприятие было переведено в режим онлайн.

Традиционный весенний концерт в Jazz at Lincoln Center является местом встречи ведущих джазовых артистов Бразилии, России, Пакистана, Южной Африки, Германии, Бельгии, Испании, Италии, Кубы, США и Японии. Концерт в Jazz at Lincoln Center впервые проходит в онлайн-формате, чтобы объединить страны и народы в это непростое время через джазовую музыку, говорится в сообщении организаторов.

Вместе с российскими музыкантами в шоу выступят итальянский саксофонист Стефано Ди Баттиста, французский аккордеонист Ришар Гальяно, Брюссельский джазовый оркестр, пакистанский флейтист Бакир Аббас, американские джазовые певицы Сесиль Маклорин Сальван и Дайан Ривз, бразильский исполнитель на бандоле Гамильтон де Холланда, пианист Салливан Фортнер из США, его коллеги испанец Чано Домингес и кубинец Чучо Вальдес; японец Макото Одзонэ и Ндудузо Махатини из ЮАР.

Концерт начнется в 02.30 по московскому времени.