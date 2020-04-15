Сергей Матвеев: Поддержка креативных индустрий – шанс для российской экономики

Зампредседателя Комитета по интеллектуальной собственности РСПП прокомментировал «Культуре» ситуацию в отрасли.

Как считает президент Федерации интеллектуальной собственности, у российских властей есть шанс построить экономику, менее зависимую от сырьевой ренты, чем сейчас, и его нужно использовать.

«Я бы поставил вопрос так: есть ли шанс у российского правительства получить экономику хоть немного иной структуры в горизонте ближайших пяти-семи-десяти лет? Есть ли шанс получить для такой обновленной экономики новый ресурс для развития? Если ориентация по-прежнему будет на сырьевые, в первую очередь нефтяные доходы, то ни развития, ни стабильности общество не дождется. Это ярко показывают последние месяцы», – отметил Матвеев. По его мнению, «если есть возможность построить экономику, менее зависимую от энергоносителей и ориентированную на человека, это нужно делать хотя бы сейчас, раз уж раньше не озаботились».

Представитель РСПП напомнил, что наибольшую добавленную стоимость и рост в последние десятилетия демонстрирует именно креативная индустрия. Ее представители в любом случае приспособятся к новым условиям, так как «творческий импульс невозможно убить», но при неблагоприятном развитии событий их потенциал будет реализовываться в других юрисдикциях, а отнюдь не в российской.

Напомним, ранее президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин обратился к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой ввести в законодательство понятие креативного предпринимательства и оказывать поддержку его субъектам. По словам Сергея Матвеева, в тексте обращения перечислены как меры, направленные на стабилизацию креативных индустрий в условиях текущего кризиса, так и те, которые будут способствовать быстрому восстановлению и развитию этого сектора экономики по завершении пандемии.