KGallery приглашает на лекцию о «визуальных пророчествах» по материалам Русского музея

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Искусствовед Антон Успенский подготовил беседу на основе собрания Отдела новейших течений, сообщила пресс-служба KGallery.

Искусство продолжает удивлять своих почитателей, демонстрируя им свою способность к визуальному пророчеству как форму предсказания будущего, отмечается в пресс-релизе. Предсказания, оформленные в образах актуального искусства конца 1990-х – начала 2000-х, сбываются прямо сегодня, на наших глазах, считает искусствовед.

Некоторые из произведений, хранившихся в музейных фондах уже четверть века, сегодня вдруг стали выглядеть будто сделанными «на злобу дня». К ним относятся фотографии из серии «Кухонный супрематизм», которые появились как результат невольной самоизоляции одного из художников-перформансистов.

Коллажи группы АЕС+Ф «Исламский проект» трезво и ошеломительно предсказали конфликты современной Европы. Проект «Любимая картина русского народа» сегодня выглядит как актуальные поправки к новому основному закону страны, а живописные работы Владлена Гаврильчика напоминают о неоднозначных возможностях открытого «Окна в Европу».

Вместе с историком искусства Антоном Успенским пользователи пройдут в онлайн по запасникам Русского музея, где хранится недоступное для обычных посетителей современное искусство, очевидно предъявляющее свою актуальность и провидческие способности. Будет уделено внимание злободневным работам советского нонконформизма из собрания KGallery. Среди авторов произведений будут Борис Гребенщиков и шимпанзе Микки.

Антон Успенский – искусствовед, историк искусства, художник, литератор. Ведущий научный сотрудник Государственного Русского музея. Автор монографий «Между авангардом и соцреализмом. Из истории советской живописи 1920–1930-х годов», «Роберт Фальк. Живописец». Опубликовал более 250 статей по искусству и культуре.

Стоимость лекции – 300 рублей. Ссылка на Zoom-конференцию будет отправлена в день лекции всем купившим билет на личную почту.