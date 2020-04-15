Программа театра разделена на несколько циклов, сообщает официальный сайт Минкультуры РФ.

Выпуски будут выходить раз в два дня. Так, в рамках цикла «Отражения» будут показаны архивные спектакли МДТ, говорится в сообщении.

В цикле «Осколки» артисты театра прочтут ранние рассказы Чехова, в цикле «Темные аллеи» – произведения Бунина, в цикле «Душа в заветной лире...» – стихи Пушкина.

МДТ также запустит цикл «От пяти и до без конца!», в рамках которого состоятся чтения прозы и стихов современных детских писателей. Кроме того, состоятся онлайн-беседы Дины Додиной с артистами МДТ.

«Я думаю, за этo время oбщения oнлайн вы к нам настoлькo привыкнете, чтo не захoтите расставаться, и настoлькo сoскучитесь пo живoму oбщению в зрительнoм зале, чтo хлынете в театр, как тoлькo этo станет вoзмoжным», – прокомментировал запуск проекта художественный руководитель МДТ Лев Додин.