15.04.2020
Фото предоставлено пресс-службой Okko.
Показы классических и авангардных театральных постановок продолжаются в рамках проекта «Искусство онлайн». Постановки будут доступны бесплатно для всех зарегистрированных пользователей в подборке «Искусство онлайн» по ссылке artonline.okko.tv.
В четверг в 19:00 на платформе Okko начнется показ оперы «Пиковая дама» в постановке Мариинского театра. Постановка будет доступна в мультимедийном сервисе Okko в течение суток.
В воскресенье в 19:00 в Okko состоится премьерный показ спектакля «Circo Аmbulante» Театра Наций.
«Авангардная пoстанoвка Андрея Мoгучегo сoвмещает oбыденнoсть и иррациoнальнoсть, рассказывая истoрию гoрoдка на вулканическoм oстрoве. У егo жителей пoявилась грандиoзная идея – сделать гoрoд центрoм мирoвoй клoунады! Главные рoли в спектакле испoлняют Лия Ахеджакoва и Альберт Филoзoв», - отмечается в сообщении.
Спектакль будет доступен в Okko три месяца.