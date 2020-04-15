Видеосервис Okko представит оперу «Пиковая дама» и спектакль «Circo Ambulante»

Фото предоставлено пресс-службой Okko.

Трансляции будут идти при поддержке Сбербанка, сообщила пресс-служба сервиса.

Показы классических и авангардных театральных постановок продолжаются в рамках проекта «Искусство онлайн». Постановки будут доступны бесплатно для всех зарегистрированных пользователей в подборке «Искусство онлайн» по ссылке artonline.okko.tv.

В четверг в 19:00 на платформе Okko начнется показ оперы «Пиковая дама» в постановке Мариинского театра. Постановка будет доступна в мультимедийном сервисе Okko в течение суток.

В воскресенье в 19:00 в Okko состоится премьерный показ спектакля «Circo Аmbulante» Театра Наций.

«Авангардная пoстанoвка Андрея Мoгучегo сoвмещает oбыденнoсть и иррациoнальнoсть, рассказывая истoрию гoрoдка на вулканическoм oстрoве. У егo жителей пoявилась грандиoзная идея – сделать гoрoд центрoм мирoвoй клoунады! Главные рoли в спектакле испoлняют Лия Ахеджакoва и Альберт Филoзoв», - отмечается в сообщении.

Спектакль будет доступен в Okko три месяца.