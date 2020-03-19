19.03.2020
Основой постановки стали рассказы питерского математика Романа Михайлова, автора новеллы «Героин приносили по пятницам», и «Сказка про последнего ангела» Алексея Саморядова, умершего в 1994 году. На сцене перед зрителями предстают гигантская курица, снегурка в кокошнике и люди в психиатрической клинике; героиновые оргии, разборки группировок и расстрелянные школьницы. Все, чтобы дать почувствовать реальность и мифы ушедшей эпохи.
«Тo, чтo мы делали в этoм спектакле, затрагивалo мифoтвoрчествo и базирoвалoсь на реальных истoриях 90-х гoдoв, кoгда герoи мoгли с легкoстью перехoдить из oднoгo пласта в другoй», –заявил режиссер, худрук БДТ им. Товстоногова Андрей Могучий.
В спектакле приняла участие Лия Ахеджакова. По ее словам, язык постановки – «очень особенный». Настолько, что заставляет испытывать страх на сцене, заявила народная артистка.
У близнецов Даниила и Павла Рассомахиных один герой на двоих. Обычный парень Андрей, обманутый риелторами, попавший в психушку, находит там друзей, которые меняют его жизнь.