«Современник» и Театр Вахтангова покажут свои спектакли бесплатно в Megogo

19.03.2020
Медиасервис добавил к своему бесплатному пакету контент, включающий спектакли ведущих российских театров, просветительские и развлекательные телеканалы, а также сотни голливудских фильмов и караоке. Об этом рассказал гендиректор онлайн-кинотеатра Megogo Виктор Чеканов.
По его словам, доступ будет свободным до 21 апреля. Сразу более 30 каналов на Megogo можно будет смотреть бесплатно, в их числе круглосуточный телеканал «Театр», посвященный театральному искусству в России и за рубежом.
Кроме «Современника» и Театра Вахтангова, контент сервиса будет включать спектакли театра им. Маяковского и других, отмечается в сообщении. Доступными станут каналы «Здоровье ТВ», «Кухня ТВ» и один из лучших зарубежных развлекательных каналов«History».