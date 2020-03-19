В Индонезии нашли гравюры с буйволом и солнцем возрастом около 20 тыс. лет

Фото: Andrew Thomson / Phys.org

Уникальные артефакты были обнаружены в ходе раскопок в пещерах острова Сулавеси, сообщает Phys.org.

Артефакты представляют собой два камня, на которых рукой человека прорезаны глубокие линии, возраст находок составляет от 14 до 26 тысяч лет. Детальный анализ в университетской лаборатории города Брисбен в Австралии подтвердил их художественную и историческую сложность.

Поначалу ученые не могли распознать рисунок на одной из гравюр, и он казался им лишь геометрической фигурой. Но с помощью варьирования степени освещения под разными углами им удалось разглядеть более мелкие детали гравюры. Древний мастер изобразил животное в подробностях – ученые увидели два прямых рога, щеку, глаз и даже ноздрю этого животного, благодаря чему в рисунке удалось опознать буйвола аноа.

Вторая гравюра, как выяснили эксперты, изображает сияющее Солнце либо взрыв звезды. Десятки тысяч лет назад подобные астрономические явления можно было наблюдать в небе нашей планеты, полагают ученые.