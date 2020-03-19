Государственный архив России получил документы и письма адмирала Колчака

19.03.2020
В числе полученных предметов – документы, переписка, фотографии и личные вещи, а также Новый Завет, принадлежавший самому белогвардейскому адмиралу. Все они после революции были вывезены женой адмирала во Францию, долгие годы сохраняясь в семейном архиве.
Теперь уникальные предметы официально стали частью фонда Государственного архива Российской Федерации.
Одним из последних хранителей архива был внук Колчака – Александр Ростиславович Колчак, умерший весной 2019 года. Потомки Александра выставили на торги семейный архив, и его большую часть выкупил предприниматель Леонид Михельсон.
В 1920 году Колчак был передан чехословацкими союзниками большевикам. В ночь с 6 на 7 февраля он был расстрелян.