Бекмамбетов снимет сцену воздушного боя с помощью компьютерной игры

Режиссер будет дистанционно снимать фильм «ФАУ. Побег из ада» с помощью новейших технологий, сообщает ТАСС.

По словам Тимура Бекмамбетова, это единственный способ продолжать снимать фильм, не подвергая здоровье съемочной группы опасности. Напомним, в ленте речь идет о подвиге советского летчика Михаила Девятаева.

Режиссер подчеркнул, что в условиях, когда кто-то из съемочной группы находится на карантине, а другие не могут доехать до Санкт-Петербурга, приходится использовать новые инструменты. «Мы будем снимать сцены при помощи инструмента наших партнеров – платформы Microsoft Teams в Санкт-Петербурге на "Ленфильме", а я буду управлять процессом в Москве», – пояснил он.

20 марта съемки впервые будут осуществлены «внутри компьютерной игры». В процессе игры War Thunder будет срежиссирована сцена воздушного боя – актеру Павлу Прилучному в роли Девятаева нужно будет сразиться с реальными пилотами-геймерами с разных уголков нашей планеты.