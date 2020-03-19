Театр «Современник» запустил антивирусный онлайн-проект «Доктор Чехов»

Новое видео с рассказами Антона Чехова будет появляться на сайте театра каждый вечер в 19:00 по Москве, сообщает ТАСС.

О новом проекте рассказала заведующая литературной частью театра Евгения Кузнецова. По ее словам, в условиях запрета на публичные мероприятия из-за эпидемии коронавируса артистам «Современника» крайне важно сохранить общение со зрителями.

На сайте и в соцсетях театра опубликованы сообщения о том, что каждый вечер в 19:00 по московскому времени, когда в театре начинается спектакль, на его официальных страницах будет появляться новое видео с рассказами великого писателя.

Проект стартовал рассказом «Студент» в исполнении Владислава Ветрова. В среду, 19 марта его продолжит Сергей Гармаш, который прочтет со сцены «Недоброе дело».