Путин поручил поддержать исследователей фольклора

Президент России распорядился, чтобы Минкультуры оказало финансовую поддержку исследованиям фольклора и фольклорным экспедициям, сообщает ТАСС.

Такие экспедиции в настоящее время проводит Государственный российский дом народного творчества имени Поленова. Как сообщает официальный сайт Кремля, глава государства отдал соответствующие распоряжения по итогам встречи со студентами вузов, школьниками, преподавателями и наставниками, которая прошла в Сочи 22 января.

Кроме того, автономной некоммерческой организации «Россия -- страна возможностей» предстоит совместно с Минпросвещения и Минобрнауки рассмотреть возможность предоставления обучающимся направлений «Образование и педагогические науки» принимать участие в профессиональном конкурсе «Учитель будущего».