Петербургский театр музыкальной комедии выпустил энциклопедию о своей 90-летней истории

Презентация книги состоялась в Доме актера имени Константина Станиславского, сообщает ТАСС.

Беспрецедентное по полноте издание включило в себя всех тех, благодаря кому театр вошел в историю российской культуры как знаковое явление – от артистов и музыкантов до работников постановочной части, отметил гендиректор театра, заслуженный деятель искусств России Юрий Шварцкопф.

По его словам, работа над книгой шла почти пять лет. Этот труд стал данью благодарности театра всем, кто в разные десятилетия был верен ему и избранному жанру, сказал глава театра.

На страницах книги опубликованы портреты работников театра, афиши разных лет, сцены из спектаклей и образцы театральных билетов разных эпох. Одна из глав книги посвящена работе Музкомедии в годы блокады. Труппа потеряла тогда 64 человека, но продолжала выступать на сцене и даже выпустила 16 премьер.

За 900 дней обороны Ленинграда спектакли театра посетили 1,3 миллиона зрителей, отметил Шварцкопф. Первые экземпляры издания были переданы библиотекам города в ходе презентации.