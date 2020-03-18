Путин пообещал обсудить с министерствами укрепление берега Херсонеса

Такое заявление глава государства сделал на встрече с общественными деятелями в Севастополе, передает ТАСС.

В ходе встречи директор музея-заповедника Елена Морозова обратилась к президенту РФ с просьбой решит вопрос создания проекта берегоукрепления. По ее словам, на это потребуется значительный объем средств.

Морозова также попросила увеличить госфинансирование на сохранение оставшихся участков хоры, разбросанных по всему городу вне территории музея. «Я перегoвoрю oбязательнo и с Министерствoм культуры, и с Министерствoм финансoв. Даже не сoмневайтесь: мы этo не брoсим, не oставим, мы будем над этим рабoтать», – пообещал президент.

По словам Морозовой, море уже «съело» порядка 150-200 метров территории музея-заповедника. «В разных местах Херсонес находится под водой», – подчеркнула она.