Александринский театр будет играть спектакли в пустом зале и транслировать онлайн

Хотя театр в Петербурге временно закрылся для посетителей из-за пандемии коронавируса, никто из актеров не уйдет в отпуск – все будут работать в режиме трансляции, сообщает ТАСС.

Труппа будет показывать постановки в своих группах социальных сетей, сообщил на видеоконференции главный режиссер Александринки Николай Рощин. По его словам, дистанционная форма общения со зрителем потребует новых ресурсов, что станет своего рода творческим вызовом.

«Oднакo театр пoшел на такoй шаг, стремясь сoхранить активнoсть в услoвиях, кoгда зритель вынужден сидеть дoма», – подчеркнул Рощин.

Партнером театрального проекта стал мультиплатформенный оператор цифровой среды «Триколор». Благодаря его поддержке любой житель России сможет бесплатно посмотреть эксклюзивные трансляции премьер Александринского театра в онлайн-проекте «Большой эфир», доступном в приложении «Триколор Кино и ТВ».