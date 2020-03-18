В Коми представили премьеру «Кончерто барокко» в хореографии Джорджа Баланчина

Вечер одноактных балетов прошел в рамках международного фестиваля «Сыктывкарса тулыс» в Театре оперы и балета Коми, сообщает телеканал «Россия Культура».

Балетмейстер театра Марианна Рыжкина решила поднять на сцену вместе с танцовщиками и музыкантов оркестра. Вариации на тему рококо написаны как самостоятельное произведение для виолончели с оркестром, поэтому дух пьесы соответствует решению балетмейстера, рассказал телеканалу виолончелист, концертмейстер Большого театра Арсений Котляревский.

Для постановки театру Коми пришлось получить разрешение от американского фонда, переговоры с которым шли более года. Американская сторона поставила условием, чтобы Марианна Рыжкина стала одной из солисток премьеры.

Лицензия фонда Джорджа Баланчина на постановку «Кончерто барокко» в Коми действительна для нескольких показов. Балет появится в репертуаре театра, если американский фонд одобрит видео с премьеры.