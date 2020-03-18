Загадочные круги возрастом 25 000 лет оказались временными жилищами древних охотников

Ученые предполагают, что такие круги из костей мамонтов древние люди делали рядом с незамерзающими источниками питьевой воды, сообщает Antiquity.

Археологи провели первую «перепись» останков мамонтов и других животных, найденных в загадочном сооружении из костей рядом с деревней Костенки в Воронежской области. Как выяснилось, оно было не постоянным жилищем древних людей, а временным лагерем.

Палеолитические охотники жили в крайне суровых условиях. Поселиться здесь их заставило то, что мамонтов, возможно, привлекали местные ручьи, не замерзавшие зимой. Это было большой редкостью в ледниковую эпоху, рассказал один из авторов исследования, археолог из британского Эксетерского университета Александр Прайор.

За последние полвека археологи нашли более 80 загадочных сооружений из костей мамонтов и других крупных животных ледникового периода. Во всех случаях кости были уложены в круги диаметром около 9 метров.

Подобные сооружения в основном находили на территории России и Украины в отложениях последней ледниковой эпохи. По мнению некоторых ученых, они не могли нести функции жилищ из-за крайне сурового климата той эпохи.

По выводу Прайора, основанному на результатах изучения костей из этих строений, такие жилища строились рядом с горячими ключами или другими постоянными источниками жидкой воды. В пользу этой версии говорят найденные рядом с костяными стенами останки растительности и множество мелких костей других животных.

Ученые считают, что древние люди могли использовать мелкие кости для укрепления стен, а также как пищу или топливо для костров. Кроме того, археологи нашли на территории стоянки около 300 каменных орудий труда для разделки туш и чистки шкур, отмечают авторы исследования.