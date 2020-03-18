Приморский краевой театр молодежи поставит спектакль о голливудском актере Юле Бриннере

Постановку подготовят при грантовой поддержке Программы развития театрального искусства на Дальнем Востоке, сообщает ТАСС.

Актер Юл Бриннер родился и провел детские годы во Владивостоке, сообщили агентству в театре. По словам директора театра Игоря Селезнева, всего на спектакль выделено 3,6 миллиона рублей.

В постановочную команду войдут хореографы, художники и постановщики из Петербурга и Москвы. Поводом для постановки такого спектакля в 2020 году стало 100-летие со дня рождения Юла Бриннера, сказал Селезнев.

«Горожане просто обязаны вспомнить об этом великом человеке», – подчеркнул директор театра.

Работа над спектаклем начнется в мае, премьера должна состояться 23 июля. Спектакль войдет в постоянный репертуар театра.

Дед Юла Бриннера приехал в Россию из Швейцарии, но бабушка актера была наполовину буряткой. Став всемирно известным, Бриннер никогда не рассказывал правду о своей семье, придумывая разные легенды о своем происхождении.