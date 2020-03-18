Исполнилось 176 лет со дня рождения композитора Николая Римского-Корсакова

Авторству сочинителя принадлежит огромный объем музыкальных произведений, в том числе оперы, симфонии и романсы, напоминает сайт Минкультуры РФ.

Николай Андреевич Римский-Корсаков родился 6 (18) марта 1844 года в Тихвине. В юности композитор стремился к путешествиям, поэтому приехал в Петербург для поступления в Морской кадетский корпус. Однако знакомство с композиторами, участниками кружка будущей «Могучей кучки», оказало на него такое влияние, что побудило изменить судьбу.

Значительную часть своей жизни Николай Римский-Корсаков посвятил развитию музыкального образования в России. Композитор воспитал свыше 200 музыкальных деятелей, в том числе Михаила Гнесина, Сергея Прокофьева, Игоря Стравинского и других.

Музыка композитора остается актуальной во всем мире и сегодня. Особенной популярностью за рубежом пользуется композиция «Полет шмеля», самое быстрое исполнение которой принадлежит немецкому скрипачу Дэвиду Гаррету, напоминает пресс-служба ведомства.