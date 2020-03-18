Благотворительный фонд Потанина улучшит грантовые условия из-за пандемии

Фонд решил помочь грантополучателям повысить устойчивость в сложных условиях, сообщила пресс-служба организации.

Как говорится в сообщении фонда, руководство организации решило обратиться к своим получателям в связи с ситуацией неопределенности, возникшей вследствие распространения коронавируса. Грантополучатели получат возможность продлить срок действия гранта по упрощенной процедуре.

Также им помогут признать целевыми понесенные невозвратные затраты, если они связаны с эпидемиологической ситуацией. Кроме того, получатели грантов смогут направить дополнительные средства для обеспечения устойчивости своей деятельности в размере 10 процентов.

В ближайшее время в Фонде будет запущена новая грантовая инициатива, целью которой является повышение устойчивости организаций целевых аудиторий в период кризиса, говорится в сообщении.