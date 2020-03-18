Московская филармония начнет прямые трансляции концертов без публики

18.03.2020
Инициативу филармонии поддержали российские музыканты и музыковеды, а также ведущие концертов. Пока что программа предстоящих трансляций в стадии формирования.
Кроме концертов, уже вошедших в расписание, планируются выступления Государственного академического камерного оркестра России, пианистов Николая Луганского, Бориса Березовского, Филиппа Копачевского, Дмитрия Маслеева, Алексея Мельникова, скрипача Павла Милюкова и гитариста Артема Дервоеда.
Прямые трансляции начнутся 20 марта в 19.00. Записи будут доступны впоследствии в видеокаталоге филармонии.
20 марта на сцене Концертного зала имени П.И. Чайковского выступит пианист Денис Мацуев. В концерте примут участие контрабасист Андрей Иванов и Александр Зингер (ударные). Музыканты исполнят «Времена года» Чайковского и джазовые композиции.
21 марта выступят пианист Лукас Генюшас и виолончелист Александр Бузлов, которые исполнят Вариации Бетховена на тему Bei Männerb, welche Liebe fühlen из оперы Моцарта «Волшебная флейта», сонату Шуберта «Арпеджионе» и Сонату для виолончели и фортепиано Б. Чайковского.