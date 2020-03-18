В Екатеринбурге показали спектакль «Мертвым сном» по пьесе Николая Коляды

Новую постановку представили в екатеринбургском Центре современной драматургии, сообщает телеканал «Россия Культура».

По сюжету, Римма живет на ветеринарной станции, усыпляет животных, при этом мечтает и влюбляется, как любая девушка. Опасаясь забвения, она просит написать о ней книгу, чтобы о ней помнили.

Как удалось узнать журналистам, героиня спектакля была списана Николаем Колядой со своей реальной знакомой. Ее роль исполнила актриса Алиса Кравцова.

Несмотря на трагичность истории, постановщик превращает каморку, в которой обитает Римма, в красивую площадку для свиданий. По мнению режиссера, эта история – не об одиночестве и боли, а о любви.