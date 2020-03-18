«Петергоф» приостановил прием посетителей и перешел в онлайн

Музей-заповедник принял меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции на основании приказа Минкультуры России №363, сообщает пресс-служба музея.

В сообщении руководство музея выразило надежду, что сложившаяся ситуация с вирусом разрешится в скором времени и уже в конце апреля Фонтанный парк Петергофа предстанет посетителям. До тех пор для них открывается «виртуальный Петергоф» с насыщенной онлайн-программой, говорится в сообщении.

В ближайшие дни музей запустит онлайн-экскурсии по экспозициям недавно открытых площадок. В соцсетях Петергофа пройдут викторины, конкурсы и прямые эфиры с хранителями коллекций и парков.

Особое внимание музей намерен привлечь к мультимедийным проектам «Билет во дворец» и «История петровской ширмы». Для семейных посетителей будут интересны рисованные истории о жизни театрального художника Николая Бенуа, созданные современными художниками.