«Петергоф» приостановил прием посетителей и перешел в онлайн

18.03.2020
В сообщении руководство музея выразило надежду, что сложившаяся ситуация с вирусом разрешится в скором времени и уже в конце апреля Фонтанный парк Петергофа предстанет посетителям. До тех пор для них открывается «виртуальный Петергоф» с насыщенной онлайн-программой, говорится в сообщении.
В ближайшие дни музей запустит онлайн-экскурсии по экспозициям недавно открытых площадок. В соцсетях Петергофа пройдут викторины, конкурсы и прямые эфиры с хранителями коллекций и парков.
Особое внимание музей намерен привлечь к мультимедийным проектам «Билет во дворец» и «История петровской ширмы». Для семейных посетителей будут интересны рисованные истории о жизни театрального художника Николая Бенуа, созданные современными художниками.