Эрмитаж вводит пост президента музея

Соответствующие изменения в уставе учреждения утверждены постановлением правительства, опубликованном на официальном портале правовой информации.

В соответствии с документом генеральный директор Эрмитажа и президент Эрмитажа осуществляют руководство деятельностью музея. На свои должности они назначаются правительством Российской Федерации по представлению Министерства культуры РФ, говорится в документе.

Президент Эрмитажа, как следует из документа, назначается на срок не более пяти лет. При этом он может быть досрочно освобожден от должности.

К полномочиям гендиректора музея отнесена финансово-экономическая и производственно-хозяйственная деятельность, представление интересов в органах власти и органах местного самоуправления, утверждение штатного расписания музея и ряд других функций.

К компетенции президента Эрмитажа относится международная деятельность музея, разработка концептуальных и стратегических задач развития, подготовка предложений по вопросам деятельности центров в России и за рубежом, а также научная деятельность музея.