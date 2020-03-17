Выставка «Русская сказка. От Васнецова до сих пор» в Третьяковке закрыта до 10 апреля

Открытие сделали ученые Исламского университета Азад Арак, сообщает Journal of Orthoptera Research.
Такое решение администрация галереи приняла из-за ситуации с коронавирусом, говорится в сообщении на...
Такое решение администрация приняла из-за коронавируса, сообщает пресс-служба музея.
IV международный киносмотр прошел на Чукотке в рамках нацпроекта «Культура» с 10 по 16 марта, сообща...
Часть найденных деревянных судов напоминают древнеримские, но типы остальных неизвестны ученым, пише...
Открытие сделали ученые Исламского университета Азад Арак, сообщает Journal of Orthoptera Research.
Такое решение администрация галереи приняла из-за ситуации с коронавирусом, говорится в сообщении на...
Такое решение администрация приняла из-за коронавируса, сообщает пресс-служба музея.
IV международный киносмотр прошел на Чукотке в рамках нацпроекта «Культура» с 10 по 16 марта, сообща...
Часть найденных деревянных судов напоминают древнеримские, но типы остальных неизвестны ученым, пише...
Текст поздравления опубликован на сайте Государственного академического театра, сообщает ТАСС.
Постановка Егора Перегудова признана лучшим московским спектаклем прошедшего сезона, сообщает ТАСС.
«Пример интонации» объявил прием сценариев полнометражных игровых художественных фильмов, синопсисов...
Награждение должно было состояться 29 марта, сообщил ТАСС худрук премии Юлий Гусман.
Театр прекращает работу с 17 марта по 10 апреля, сообщил ТАСС гендиректор учреждения Владимир Урин.
Произведение впервые поставлено в России, сообщает сайт Минкультуры РФ.
Общественное обсуждение проекта указа будет идти до 30 марта 2020 года, говорится в проекте документ...
Лучшей короткометражкой жюри признало ленту Константина Бронзита «Он не может жить без космоса», соо...
Экспозиция расскажет о борьбе за электроэнергию для осажденного Ленинграда, сообщают «Санкт-Петербур...
На финансирование проекта выделят 75 миллионов рублей, сообщает ТАСС.
17.03.2020
В сообщении напоминается о решении властей Москвы, запретивших проведение мероприятий в помещениях с участием более 50 человек единовременно.
Вернуть деньги за билеты можно на сайте Третьяковки. Это смогут сделать не только участники экскурсий, но и индивидуальные посетители.
Днем ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о запрете проведения до 10 апреля массовых мероприятий в зданиях с числом участников более 50 человек, а также с любым числом участников на открытом воздухе.