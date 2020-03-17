Выставка «Русская сказка. От Васнецова до сих пор» в Третьяковке закрыта до 10 апреля

Такое решение администрация галереи приняла из-за ситуации с коронавирусом, говорится в сообщении на странице галереи в Facebook.

В сообщении напоминается о решении властей Москвы, запретивших проведение мероприятий в помещениях с участием более 50 человек единовременно.

Вернуть деньги за билеты можно на сайте Третьяковки. Это смогут сделать не только участники экскурсий, но и индивидуальные посетители.

Днем ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о запрете проведения до 10 апреля массовых мероприятий в зданиях с числом участников более 50 человек, а также с любым числом участников на открытом воздухе.