Пушкинский музей закрыли для посетителей до 10 апреля

Такое решение администрация приняла из-за коронавируса, сообщает пресс-служба музея.

«В связи с неблагoприятнoй эпидемиoлoгическoй ситуацией музей закрыт для пoсетителей с 17 марта пo 10 апреля (срoк мoжет быть прoдлен)», – говорится в сообщении, которое распространено во вторник.

Ранее для посетителей уже закрылись частные музеи, в том числе музей современного искусства «Гараж», Музей AZ, Музей русского импрессионизма и другие. Кроме того, досрочно прекратила работу выставка «Сальвадор Дали. Магическое искусство», которая была открыта в московском «Манеже».

Пушкинский музей приостановил свою работу первым из федеральных учреждений.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о запрете проведения до 10 апреля массовых мероприятий в связи с распространением коронавируса нового типа. Меры касаются мероприятий с числом участников более 50 человек, а на открытом воздухе - с любым числом участников.