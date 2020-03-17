Фильм «Год в Гренландии» получил главный приз кинофестиваля «Золотой ворон»

IV международный киносмотр прошел на Чукотке в рамках нацпроекта «Культура» с 10 по 16 марта, сообщает ТАСС.

Обладателем главного приза стала лента французского режиссера Сэмюэля Колларде, рассказал художественный руководитель фестиваля Филипп Абрютин. По традиции победителя определило не профессиональное жюри, а зрители.

Голосование проходило в течение всего дней фестиваля. Французская драма «Год в Гренландии» рассказывает о человеке, который решился переехать на холодный остров, рассказал Абрютин.

В этом году на смотре ввели традицию вручения специальной награды за особый вклад в развитие мероприятия, отметил худрук. Ей наградили киноактера и режиссера Гойко Митича, ставшего членом жюри киносмотра.

Впервые был назван победитель в номинации «Киновзлет!», учрежденной для начинающих режиссеров Чукотки. Им стал документальный фильм «Анфиса» режиссеров Лилии Ухман и Владимира Сертуна, который рассказывает о 90-летней жительнице Анадыря Анфисе Шарыповой.