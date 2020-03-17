На территории сербского парка «Виминациум» нашли погребенные в древности корабли

Часть найденных деревянных судов напоминают древнеримские, но типы остальных неизвестны ученым, пишет сербская газета «Вечерне новости».

Находка была сделана случайно, когда работавший в соседнем угольном разрезе экскаватор вскрыл пласт глины вместе с обломками древнего корабля. Прибывшие на место археологи приступили к раскопкам.

Первый из найденных кораблей имеет длину 15 метров и ширину 2,65 метра. Рядом с ним ученые нашли и другие, в том числе выдолбленные из огромных стволов деревьев и сделанные из досок.

Расстояние от места, где были найдены корабли, до нынешнего русла Дуная составляет 2 километра, при этом ранее не было известно о том, что здесь когда-либо была вода. Однако мощные слои речного песка, глины и речных ракушек свидетельствуют об обратном.

Как рассказал журналистам директор парка «Виминациум», профессор Миомир Корач, корабли находятся в таком в порядке, словно причалили к берегу для десантирования. По его словам, возникает впечатление, что они были за считанные мгновения погребены под слоем ила и глины, который законсервировал их на долгие столетия.

В ближайшее время ученые ждут результатов радиоуглеродного анализа, чтобы датировать находку. В то время как захоронения древних римлян обычно находят на глубине около двух метров, корабли находились на семиметровой глубине, отмечается в сообщении.