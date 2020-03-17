Театр Вахтангова поздравил народную артистку СССР Юлию Борисову с 95-летним юбилеем

Текст поздравления опубликован на сайте Государственного академического театра, сообщает ТАСС.

Хотя по указу мэра Москвы Сергея Собянина из-за распространения коронавируса Вахтанговский театр приостанавливает показ спектаклей до 10 апреля, это не сможет помешать коллективу театра отметить 95-й день рождения своей примы – Юлии Константиновны Борисовой, подчеркнул директор театра Кирилл Крок.

«Небольшой группой мы поедем к ней домой, чтобы поздравить нашу любимую актрису с юбилеем», – рассказал Крок.

Как говорится в коллективном поздравлении, которое вахтанговцы опубликовали на сайте театра, имя Юлии Борисовой является гордостью русской сцены, синонимом таланта, красоты и высокого предназначения. «Вы – кoрoлева вахтангoвскoй сцены, легенда Театра имени Евгения Вахтангoва! Будьте же здoрoвы и счастливы, мнoгая лета!» – говорится в поздравлении.