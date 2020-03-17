Девятичасовой спектакль «Один день в Макондо» получил премию «Гвоздь сезона»

Постановка Егора Перегудова признана лучшим московским спектаклем прошедшего сезона, сообщает ТАСС.

Премию «Большой хрустальный гвоздь» Союза театральных деятелей (СТД) России в 18-й раз вручили в понедельник в Театральном центре «На Страстном». Мероприятие было проведено в формате видеотрансляции и в режиме самообслуживания, отмечается в сообщении.

Имя победителя было названо большим желтым роботом. Перед объявлением главного приза прошло вручение «Маленьких хрустальных гвоздей». По традиции, экспертный совет выбрал для участия в премии лучшие спектакли московских театров прошлого сезона.

Кроме постановки Перегудова, по «Малому хрустальному гвоздю» получили еще четыре спектакля. В их число вошли «Ревизор» Антона Федорова (Театр «Около дома Станиславского»), «Женитьба» Александра Огарева (Театр «Школа драматического искусства»), «Иранская конференция» Виктора Рыжакова (Театр Наций) и «Влюбленный дьявол» Александра Тителя (Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко).