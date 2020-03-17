Фонд Сокурова запускает федеральный конкурс кинодебютов «Региональное кино России»

«Пример интонации» объявил прием сценариев полнометражных игровых художественных фильмов, синопсисов и анкет, сообщает сайт фонда.

Федеральный конкурс кинодебютов проводится при поддержке Фонда президентских грантов. Его организация стала новым направлением в работе фонда, благодаря которому организаторы надеются обнаружить уникальные сценарные замыслы, а затем озвучить имена их авторов для зрителей во всем мире, говорится в сообщении.

Прием заявок будет идти до 15 апреля. Условия и регламент опубликованы на сайте фонда.

Как указывается в сообщении, заявки будут проходить три этапа оценки, в том числе редакционный совет, отборочную комиссию и экспертный совет. 45 избранных авторов войдут в режиссерский и сценарный резерв фонда, 15 авторов станут лауреатами, их работы попадут в сценарный портфель киностудии «Ленфильм».

Одному победителю будет дано право снять фильм с полной профессиональной поддержкой фонда под художественным руководством Александра Сокурова. Команда фонда обеспечит лауреата всеми нужными техническими, художественными и кадровыми ресурсами, а затем организует участие проекта в фестивалях и его федеральный прокат.