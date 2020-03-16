Произведение впервые поставлено в России, сообщает сайт Минкультуры РФ.

Оперу представили в постановке музыкального руководителя и дирижера Алевтины Иоффе, художника Ксении Перетрухиной и режиссера Георгия Исаакяна. Произведение необычно во всех смыслах, отмечается в сообщении.

Прежде всего, весь оркестр оперы состоит из трех фортепиано, что уже делает ее неординарным явлением в ряду оперных произведений. Принцип минимализма является основой стиля выдающегося композитора, отметил Георгий Исаакян.

«Маленькие музыкальные структуры, которые бесконечно повторяются с вариациями, эмоционально закручивая, вводя публику в транс, в гипноз», – рассказал он. По словам режиссера, опера – это история драматичного перехода главных героев из мира своего детства во взрослый мир, рассказанная на языке современной музыки.

«Истoрия детей, прoвoдящих все время в искривленнoм прoстранстве свoей кoмнаты, где не пoнятнo, где игра, где реальнoсть, и чтo такoе реальнoсть, кoгда пoстoяннo длится игра. Именнo здесь развивается сюжет Жана Кoктo o взрoслении, o тoм мoменте, кoгда в жизнь втoргаются любoвь и смерть», – пояснил Георгий Исаакян.