В Суздале подвели итоги XXV Открытого российского фестиваля анимационного кино

16.03.2020
Специальным призом «за ударную драматургию» удостоили мультфильм Антона Дьякова «Боксбалет». Лента стала также лидером рейтинга профессионального сообщества, победив в голосовании зрителей.
Приз «за элегантность» получила режиссер фильма «Уточка и кенгуру» Лиза Скворцова. Ее ученица Саша Деева награждена за лучшую студенческую работу, которой стал мультфильм «Как говорил мой дед».
Лучшим полнометражным мультфильмом признана четвертая часть фильма «Иван Царевич и Серый волк». Гран-при фестиваля получил Дмитрий Геллер за ленту «Хозяйка Медной горы», говорится в сообщении.