В Суздале подвели итоги XXV Открытого российского фестиваля анимационного кино

Лучшей короткометражкой жюри признало ленту Константина Бронзита «Он не может жить без космоса», сообщает телеканал «Россия Культура».

Специальным призом «за ударную драматургию» удостоили мультфильм Антона Дьякова «Боксбалет». Лента стала также лидером рейтинга профессионального сообщества, победив в голосовании зрителей.

Приз «за элегантность» получила режиссер фильма «Уточка и кенгуру» Лиза Скворцова. Ее ученица Саша Деева награждена за лучшую студенческую работу, которой стал мультфильм «Как говорил мой дед».

Лучшим полнометражным мультфильмом признана четвертая часть фильма «Иван Царевич и Серый волк». Гран-при фестиваля получил Дмитрий Геллер за ленту «Хозяйка Медной горы», говорится в сообщении.