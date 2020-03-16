Стартовал конкурс киноактеров и киноактрис «Гордость Якутии»

Отборочный тур в номинации «Киноактриса, киноактер» всенародной премии начался 16 марта, сообщает Якутия- Daily.

Отдать голос за своего кандидата можно на странице сайта golos.ysia.ru. За последние несколько лет кинематограф Якутии стал большим явлением в республике, по всей стране и за ее пределами, отмечается в сообщении.

О якутских актерах и режиссерах пишут во многих СМИ, международные фестивали вручают им высокие награды. Чтобы определить самых ярких и активных актеров и актрис ,холдинг «Сахамедиа» запустил отборочный тур голосования на премию «Гордость Якутии» в номинации «Киноактриса, киноактер».

Всего на первом этапе будут бороться 12 артистов, о которых знает вся республика. Зрителя предстоит выбрать, кто из них достоин всенародной премии.