Депутат обвинил в халатности организаторов выставки французского художника в Петербурге

16.03.2020
Мастер-классы художника прошли в Петербурге 14 и 15 марта в кафе «Музыка кофе». По мнению Боярского организаторы проявили халатность, проигнорировав угрозу распространения коронавируса.
Депутат призвал власти «взять под карандаш» всех посетителей встречи. Боярский напомнил, что в Петербурге запрещено проводить мероприятия с участием более тысячи человек, а выставка Жаньячика может привлечь подобное число и стать потенциально опасной для здоровья людей.
Окончательное решение об открытии выставки художника 15 апреля будет принимать районная администрация.
Жан-Марк Жаньячик – художник-импрессионист. Его основная тема – пейзажи Прованса, сообщает телеканал.