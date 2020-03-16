Депутат обвинил в халатности организаторов выставки французского художника в Петербурге

Парламентарий Госдумы Сергей Боярский призвал власти проверить Жан-Марка Жаньячика на коронавирус, сообщает РЕН ТВ.

Мастер-классы художника прошли в Петербурге 14 и 15 марта в кафе «Музыка кофе». По мнению Боярского организаторы проявили халатность, проигнорировав угрозу распространения коронавируса.

Депутат призвал власти «взять под карандаш» всех посетителей встречи. Боярский напомнил, что в Петербурге запрещено проводить мероприятия с участием более тысячи человек, а выставка Жаньячика может привлечь подобное число и стать потенциально опасной для здоровья людей.

Окончательное решение об открытии выставки художника 15 апреля будет принимать районная администрация.

Жан-Марк Жаньячик – художник-импрессионист. Его основная тема – пейзажи Прованса, сообщает телеканал.