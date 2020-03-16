Александринка проведет онлайн-трансляции спектаклей на фоне ограничений из-за коронавируса

17 и 18 марта будет транслироваться спектакль Жени Беркович по пьесе Ивана Вырыпаева «Солнечная линия», сообщила пресс-служба театра.

Трансляция будет идти на сайте театра и в паблике соцсети «ВКонтакте». Таким образом Александринский театр отреагировал на ограничительные меры, принятых в Петербурге для противодействия распространению коронавируса нового типа.

Генпродюсер Новой сцены театра Александр Малич пояснил, что такая мера принята в связи с тем, что в эти дни не все решатся отправиться в театр. «Мы знаем, что волшебство в театре случается именно в зале, когда там есть актеры и зрители. И хотя это первый опыт трансляции спектакля Новой сцены в ВК, мы надеемся, что люди способны обмениваться энергией и на расстоянии», – заявил он.

По словам Малича, театр выражает надежду, что с помощью онлайн-трансляций поможет людям поднять настроение и дать повод для размышлений, а также стать ближе друг к другу или просто отвлечься.